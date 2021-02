La diretta di CiaoComo di oggi pomeriggio arriva a Fino Mornasco, all’Accademia Arti Marziali Piccolo Drago, dove l’istruttore Christian Olivo racconta della difficile situazione delle palestre, ancora chiuse a causa dell’emergenza sanitaria e dell’iniziativa in programma per il prossimo sabato 20 febbraio. «Siamo fermi dal 25 ottobre, senza contare il lockdown precedente, da marzo a maggio. Abbiamo aperto solo giugno, luglio e agosto e settembre. Per sabato prossimo, il 20 ottobre, con tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate della Questura, stiamo organizzando, alle ore 15, un allenamento a cielo aperto in piazza Cavour a Como, per dire che noi ci siamo e che stiamo attraversando un momento di forte disagio. Ho intenzione di coinvolgere in questa iniziativa molte altre palestre del territorio comasco, di tutte le discipline sportive. Dobbiamo farci vedere, uniti e compatti, perché se non riapriamo non possiamo sopravvivere».

«All’Accademia ci si può allenare in tutta sicurezza, perché abbiamo predisposto gli spazi in modo da poter assicurare a tutti la distanza prevista dalla normativa, ed è triste vedere la palestra vuota. L’idea di organizzare un’iniziativa come quella di sabato è proprio per sottolineare la nostra voglia e il desiderio di ripartire: saranno 40 minuti di allenamento a corpo libero sul posto, per un massimo di 100 persone. So di tanti miei colleghi che hanno già chiuso e hanno dovuto cercare un altro lavoro, io stesso, che sono una partita IVA, faccio davvero fatica a tirare avanti, e i ristori di certo non sono bastati, anche perché tutte le utenze sono da pagare anche se la palestra è chiusa».

Per tutte le palestre che fossero interessate all’iniziativa di sabato 20 febbraio, contattare Christian Olivo al numero 393 0662919.