Niente maschere in strada, ma ecco il fantastico carnevale con le maschere del sorriso

Si festeggia San Valentino, ma anche il Carnevale. Edizione, certo, differente. Ma lo spirito e la passione è la stessa delle normali edizioni. La bella iniziativa l’hanno presentata da noi – in redazione – alcune mamme e due delle quattro protagoniste dello show via web (piattaforma zoom) di domenica prossima). Iniziativa in collaborazione con il sociologo del buonumore Alberto Terzi, Stringhe Colorate Como ed altre attrazioni. Il dettaglio qui nel video allegato.