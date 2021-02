Hub Vaccinale a Villa Erba: Fabio Aleotti, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio comunale a Como, è intervenuto questa sera in apertura di seduta per convincere il primo cittadino a rinegoziare l’esorbitante preventivo proposto dai vertici dello storico immobile di Cernobbio.

“Ho chiesto al Sindaco di portare la volontà del Consiglio e dell’Amministrazione Comunale per sensibilizzare la società ‘Villa Erba spa’ a rivedere l’esorbitante costo di oltre 400mila euro per l’utilizzo come Hub Vaccinale. Il preventivo prevederebbe infatti un costo di quattro volte superiore rispetto a quello prospettato da Lariofiere”, ha dichiarato Aleotti. “Non dimentichiamo che stiamo attraversando un momento di emergenza epidemiologica e che ognuno deve fare la propria parte per il bene comune e la collettività. Il Comune di Como rientra tra i soci fondatori di Villa Erba insieme al Comune di Cernobbio, la Provincia di Como e la Camera di Commercio che sono anche proprietari per un quarto ciascuno dell’area e degli immobili”, ha aggiunto il consigliere pentastellato.

“Chiedo quindi che il Sindaco dia l’esempio e si faccia portavoce affinché gli enti pubblici soci della società devolvano tali gratuità in favore della collettività per permettere di risparmiare soldi pubblici da impiegare per combattere l’attuale emergenza sanitaria”, ha concluso Aleotti.