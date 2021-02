110 nuovi positivi da noi, ancora aumento del numero di persone in ospedale (non solo in terapia intensiva, ma anche in reparto). I dati odierni dell’emergenza sanitaria indicano anche 36.317 tamponi effettuati, sono 1.849 i nuovi positivi (5%). I guariti/dimessi sono 2.238. In tutta la Regione anche 39 decessi legati al Covid. I dati sono in linea con quelli dei giorni scorsi.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 36.317 (di cui 25.238 molecolari e 11.079 antigenici) totale complessivo: 5.959.396

i nuovi casi positivi: 1.849 (di cui 82 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 479.645 (+2.238), di cui 3.118 dimessi e 476.527 guariti

in terapia intensiva: 371 (+8)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.564 (+11)

i decessi, totale complessivo: 27.598 (+39)

I nuovi casi per provincia: