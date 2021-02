Dietro le quinte di Miniartextil in Pinacoteca

In occasione della riapertura al pubblico in Pinacoteca viene proposta l’iniziativa Dietro le quinte di Miniartextil, in collaborazione con l’associazione Arte&Arte, visita esperienziale nel backstage della mostra in Pinacoteca, in attesa dell’inaugurazione dell’esposizione celebrativa dei 30 anni di Miniartextil prevista per il 13 marzo.

Il pubblico verrà accompagnato da un curatore alla scoperta del contenuto, delle curiosità e dei segreti dell’esposizione.