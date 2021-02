Conversescion 10 febbraio – Miriana Ronchetti/Manlio Siani e Paola Re

A Conversescion ci sono Miriana Ronchetti e Manlio Siani, rispettivamente docente e responsabile dei corsi di teatro, e presidente dell’Associazione Culturale Carducci do Como. Sabato in un evento streaming si traccera in un recital il profilo di un Giosuè Carducci inconsueto. Ce ne parlano i nostri ospiti. La mostra di arte cintemporanea Miniartextil compie 30 anni + 1 perchè l’importante compleanno sarebbe stato lo scorso novembre. Purtroppo tutto rimandato, ma il 13 marzo le opere di fiber art provenienti da tutto il mondo torneranno a Como in ben tre sedi. Ne parliamo con Paola Re presidente della Fondazione Bortolaso, Todaro, Sponga



