Sul web la rassegna contro le mafie “4 colpi alla ‘ndrangheta”

In tempi di pandemia, la tradizionale rassegna antimafia si sposta sul web: si terrà online, tra febbraio e marzo, la Rassegna “4 colpi alla ‘ndrangheta”, organizzata dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” e dall’Arci di Como, col patrocinio di 6 Comuni: Alzate Brianza, Cabiate, Carugo, Inverigo, Lurago d’Erba e Mariano Comense.

Come ha ricordato la responsabile della DDA di Milano, dott.ssa Alessandra Dolci, nel corso del videoincontro tenutosi lo scorso 3 novembre, la presenza della criminalità organizzata si è rafforzata anche in questi momenti di pandemia e di conseguente crisi economica. A cominciare dai settori specifici come, ad esempio, nella fornitura di presidi sanitari (mascherine ed altri materiali ed attrezzature) o nei servizi di pompe funebri. La medesima “crescita mafiosa” è andata a colpire alcuni settori in forte difficoltà economica, tra cui l’acquisizione di attività di ristorazione, i prestiti usurai, ecc..

In pratica si può dire che le mafie si sono ormai infiltrate in ogni settore dell’economia legale ed illegale, dai pubblici esercizi (bar, ristoranti, videolottery, ecc.) fino al settore degli appalti e subappalti pubblici, come ad esempio nelle forniture o nel movimento terra.

La presenza delle mafie – e in particolare della ‘ndrangheta – è molto diffusa in provincia di Como e nella Brianza comasca. Parlare di mafie e di ‘ndrangheta in questo territorio è, purtroppo, un dato di fatto.

Si ricorda che quella di Como è indicata come la seconda provincia nel Nord Italia (dopo quella di Torino) per densità mafiosa, in cui si contano addirittura 7 ‘locali’ della ‘ndrangheta “operative sul territorio”, ovvero quelle «di Erba, Canzo-Asso, Mariano Comense, Appiano Gentile, Fino Mornasco, Cermenate e Senna Comasco».