El Merendero, puntata sedici – birra e scarpe

Puntata numero sedici di El Merendero, il contenitore del venerdì in onda dalle 16.30 alle 17.30 su CiaoComo Radio. Alla conduzione sempre Alessia e Roberta, quest’anno supportate, in modalità “occasionale” da William, a ricomporre la favolosa squadra di “Bellalbar” e “Privé, la sponda calda del lago di Como”.

Tante le novità proposte dal magnifico trio, tra rubriche sfiziose, nuovi jingle e tanti meravigliosi personaggi. In questa puntata, la numero sedici, si parla di Robertine Houbrechts, che vive nel villaggio belga di Muizen ed è prossima ai cento anni, ma ogni sera si scola ancora dalle 12 alle 20 birre nel suo pub preferito. «Non mi sono mai veramente ubriacata, al massimo mi gira un po’ la testa, ma è certamente a causa della vecchiaia. Il dottore dice che finché ce la faccio, posso continuare a venire al bar. Esco sempre per ultima, ma il dottore me lo permette». Robertine va al suo bar preferito quasi ogni sera, accompagnata da suo figlio Felix che vive a casa con lei, mentre la maggior parte dei suoi coetanei si preparano per andare a letto. È certamente la più anziana e fedele frequentatrice del pub, tutti la conoscono e lei conosce tutti. «Ogni sera, dalle otto circa, mi troverete qui, ho un tavolo fisso vicino alla finestra con sopra una spumeggiante birra Jupiler. Bevo birra ormai da una vita e sono ancora viva. Intendiamoci a casa, durante il giorno, non bevo mai; lo faccio solo qui di sera e direi che funziona come una buona medicina. L’unico mio vero problema è che non ci sento quasi più». Fanny Waegemans, che gestisce il bar, ha dichiarato: «In media, in una sera si beve tranquillamente una dozzina di birre. Ma se la serata è particolarmente movimentata può tranquillamente arrivare a venti».



La deliziosa ricetta della settimana, invece, è quella delle polpette di zucchine, l’unico modo per far mangiare la verdura alla maggior parte dei bambini e un evergreen della cucina di recupero.

