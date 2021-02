Conversescion 09 febbraio – Massimo Baraldi

Conversescion oggi è condotto da Claudia Fasola ed è tornato a trovarci lo scrittore Massimo Baraldi con il suo libro “Tre giorni nella vita” e tante altre novità in arrivo. Spazio anche ad un Joe Bastianich cantante con passione e bravura, sarà in coppia con Andrea Parodi venerdì per Light of Day Winter edition 2021, l’evento globale in streaming che coinvolge oltre 60 artisti per raccogliere fondi a favore dei malati di parkinson. Spazio anche al Premio di Studio Mauro Meroni riservato agli studenti per un approccio responsabile all’alpinismo e agli sport invernali. A ricordarci Meroni e a ragguagliarci sul premio c’è Mario Joly amico e collega dell’alpinista recentemente scomparso. Nom manca nemmeno Maria Sorbi de Il Giornale per le ultime da Milano



Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-09022021/