Area di sosta regolamentata per gli operatori del Mercato Coperto di Como che hanno necessità di caricare e scaricare i mezzi commerciali per effettuare le consegne a domicilio, creazione all’interno della struttura vicino all’ingresso di via Sirtori di un’area di accoglienza e di degustazione per i clienti (come avviene in alcune strutture all’estero), controlli puntuali da parte della polizia locale con ammonimento iniziale e solo in caso di non ottemperanza e di recidiva di elevazione della sanzione.