E’ successo a metà mattinata in via Cesare Cantù. Personale del 118, unitamente ai pompieri di Como, hanno soccorso la persona anziana rimasta a terra dopo una caduta, impossibilitata a muoversi. I vigili del fuoco sono saliti all’altezza della sua abitazione – al quinto piano di un condominio – con l’autoscala e poi sono entrati nell’appartamento per prestare i soccorsi. L’uomo è stato immobilizzato e caricato su una barella, da qui portato a terra per permettere al personale sanitario di prestare le cure del caso. L’uomo trasportato poi in ambulanza all’ospedale Sant’Anna.

