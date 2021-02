Domani (martedì 9) il cielo risulterà da nuvoloso a poco nuvoloso. Nel corso della giornata nuovo aumento della nuvolosità e cielo coperto in serata con prime deboli piogge possibili. Le temperature saranno comprese tra 0/5 gradi e 8/11 gradi. Mercoledì 10 febbraio tempo perturbato con piogge diffuse e moderate nella prima parte della giornata in lenta attenuazione nel corso del pomeriggio. Nevicate in montagna inizialmente intorno a 1000 metri in aumento verso i 1200/1400 metri. Le temperature saranno comprese tra 4/6 gradi e 7/9 gradi.