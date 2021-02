Conversescion 08 febbraio – Manuela Moretti e Sara Cerrato

Conversescion ospita Manuela Moretti Ph.Doctor come dicono gli inglesi e di filosofia parliamo partendo da una parola molto usata: “Resilienza” partendo dal recente libro “Dizionario della resilienza” di Carlo Silini e Lorenzo Pezzoli. Come Manuela anche Sara Cerrato si legge spesso sulle pagine culturali del giornale La Provincia di Como con articoli che trattano di teatro, musica e libri. Sara è docente di lettere al liceo Curie di Meda, ma anche scrittrice, oltre ad un libro sulla storia del Teatro Sociale ha pubblicato due libri per bambini “Sipario Kids” e “Mameli Kids”

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-08022021/