Un guasto improvviso che ha provocato un copioso allagamento. Ripercussioni anche sull’attività didattica, ora sospesa in attesa di verifiche ed accertamenti. Ma sopratutto in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza. Il guaio questa mattina all’Istituto tecnico Sant’Elia in via Cucciago a Cantù: sono usciti quasi 3.000 litri di acqua poer la rottura – improvvisa – di un anello della rete idrica antincendio. Acqua che ha allagato tutta la zona del piano semiinterrato, provocando danni agli impianti elettrici in particolar modo.

I pompieri e la Protezione civile hanno lavorato lungamente con le idrovore per togliere l’acqua. Ma gli impianti, come detto, sono andati in tilt e da qui la decisione di lasciare a casa gli studenti fino a quando non sarà ripristinata la sicurezza. In posto anche un tecnico della Provincia di Como per le verifiche tecniche dell’incidente.