Appuntamento in streaming per un decennio de Il Giardino

Il 14 febbraio 2021 Il Giardino delle ore compie ben 10 anni, in occasione dell’evento viste le sfortunate condizioni, i festeggiamenti si limiteranno ad un live streaming su twitch. “ Sarà una serata tra spettacolo dal vivo, incontri speciali e un originale racconto di 10 anni” dice Simone Severgnini direttore artistico della compagnia teatrale erbese..

Per chi non conosce Il Giardino delle ore deve sapere che non si tratta solo di un associazione teatrale e culturale che porta avanti con grandissima passione il proprio operato, ma che si parla di grandissimi romantici e sognatori. Da notare l’anniversario che cade nella giornata più romantica di tutto l’anno San Valentino scelta con cura e per rappresentare in toto il sentimento che lega questi ragazzi a ciò che hanno creato.

Domenica 14 febbraio alle 20.30 sulla piattaforma Twitch ci sarà occasione di ripercorrere la storia del giardino e delle sue produzioni, del suo nome. Ma ci sarà soprattutto occasione di sentire le voci di chi il Giardino l’ha vissuto: tra gli ospiti anche attori, artisti, enti e associazioni locali, allievi storici di Scuola Giardino; non mancheranno il teatro, l’arte e ovviamente la musica dell’Orchestrina delle Ore. un programma sicuramente fitto, e sarà anche molto importante che teniate a portata di mano un bicchiere di vino per poter brindare l’associazione e tutti i suoi membri.

Durante l’anno però, l’associazione nonostante la pandemia non si è mai fermata e ha continuato a lavorare offrendo una piccola stagione estiva di 15 serate, durante i mesi estivi qualche spettacolo a settembre e infine riuscire a far ripartire la stagione invernale con un unica data per poi doversi riarrendere alle restrizioni della pandemia. Ma l’anniversario era già stata calendarizzato e pandemia o non pandemia andrà avanti.

L’evento doveva essere l’occasione e per presentare al pubblico erbe se, quindi al pubblico di casa il nuovo e ultimo lavoro della compagnia che si chiama “Piero l’italianò” : un concerto spettacolo dedicato a Piero Ciampi. Che sarà poi accompagnato dalla presenza delle due sindache di Erba che hanno visto nascere e crescere l’associazione, e dall’intervento di tutti gli artisti e amici del territorio comasco.

Simone ci averte anche che l’evento del 14 avrà uno spin-off, questo mercoledì 10 i ragazzi del laboratorio permanente, il loro gruppo più avanzato si metterà già alla prova con una performance che sarà sempre online e gratuita .

Sui social di FB e instagram dell’associazione è poi attivo un contest per celebrare questi 10 anni di lavoro: una serie di domande che riguarderanno il Giardino coloro che risponderà correttamente al maggior numero di domande verranno sorteggiati per ricevere dei premi che verranno poi comunicati durante la serata del 14.

L’evento COMPLETAMENTE GRATUITO si terrà online domenica 14 febbraio alle ore 20.30 sulla piattaforma di live streaming Twitch (questo il canale del Giardino delle Ore: www.twitch.tv/ilgiardinodelleore). Il link all’evento streaming verrà condiviso sulla pagina Facebook dell’Associazione, www.facebook.com/ilgiardinodelleore. Ulteriori informazioni e aggiornamenti relativi all’evento verranno pubblicati sui canali social e sul sito dell’Associazione, www.ilgiardinodelleore.com.

https://www.facebook.com/ilgiardinodelleore/

https://www.instagram.com/ilgiardinodelleore/

Giovanna Di Matteo