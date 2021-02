Andrea Parodi e Joe Bastianich cantano “Pancho & Lefty” di Townes Van Zandt per il LIGHT OF DAY WINTER LOVE FEST 2021

Una tre giorni virtuale di eventi musicali che andrà in scena il 12, 13 e 14 febbraio con oltre 60 artisti annunciati in cartellone tra cui Joan Jett & The Blackhearts, Jesse Malin, Low Cut Connie, Jeffrey Gaines, Joe Grushecky & The Houserockers, Willie Nile, Steve Forbert, Joe D’Urso and Stone Caravan, James Maddock, l’attrice Jill Hennessy, Dramarama e moltissimi altri.

E’ l’edizione 2021 del Light of Day, il festival itinerante che, dal 2000, tocca l’America del Nord e l’Europa e ha come fine la raccolta di fondi a favore della ricerca e dell’aiuto a persone sofferenti della malattia di Parkinson. Quest’anno causa pandemia , è stata varata una sola grande manifestazione online che coinvolgerà artisti di tutto il mondo sensibili alle finalità del Light of Day e che hanno già dato il loto apporto negli anni passati. Nella giornata di apertura, venerdì 12 febbraio, si esibiranno gli italiani selezionati per il festival: il cantautore livornese Bobo Rondelli, Andrea Parodi & Joe Bastianich, Lorenzo Semprini, Antonio Zirilli, Frank Get & Anthony Basso, Luca Guenna & Alessandro Gusmini, The Fireplaces.

Singolare la coppia Andrea Parodi Joe Bastianich, ma non è la prima volta che il cantautore canturino e il ristoratore newyorkese con la musica nel cuore si incontrano sul palco. E’ successo lo scorso anno a Figino Serenza, sede storica del Light od Day italiano. Questa volta Bastianich e Parodi canteranno una canzone in duetto e che canzone, nientemeno che “Pancho & Lefty” la più famosa di Townes Van Zandt a cui il festival è dedicato.

Il concerto sarà visibile sulle piattaforme del Light of Day Facebook e YouTube

Il Light of Day è un evento benefico finalizzato alla raccolta fondi per combattere il morbo di Parkinson. La prima edizione si è tenuta nel 2000, con un unico concerto nel leggendario Stone Poney di Asbury Park, in New Jersey. Anno dopo anno l’iniziativa è cresciuta fino a diventare un festival itinerante che tocca diversi paesi del mondo.

Tutti gli anni a dicembre il Light of Day fa tappa in Italia. Questa straordinaria maratona di concerti si conclude Asbury Park, nel New Jersey. La line up degli artisti coinvolti è stellare. Molto spesso accade che si presenti sul palco, “a sorpresa”, anche Bruce Springsteen. Il Light of Day ha raccolto oltre 5 milioni di dollari a favore della lotta al Parkinson.

Light of Day Winter Love Fest Schedule:

Friday, Feb 12

2pm, 7pm EST: LOD Winter“Love”Fest Kickoff

Saturday, Feb 13

2pm, 7pm EST: The Main Event – Bob’s Birthday Bash

Sunday, Feb 14

12pm EST: Kids Rock

2pm, 7pm EST: Songwriters by the Sea

www.lightofday.org