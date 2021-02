Terzo pareggio di fila e contro avversarie non di vetta della classifica. Oggi un 2-2 in rimonta sul terreno (pesante) della Roma, penultima in classifica. La Riozzese Como non riesce ad ingranare la marcia giusta nel suo campionato di calcio femminile serie B. Un pari sofferto, ma portato a casa con tanta caparbietà. Sopra la nostra diretta dal terreno romano.

https://www.facebook.com/275176059215183/videos/243606427323103

Terzo pari di fila, come detto, ma lariane ancora perfettamente in corsa per la promozione in A finale, obiettivo dichiarato dal presidente Verga. Certo, in classifica si deve ancora fare i conti con recuperi da perfezionare ed un Pomigliano che sembra voler allungare in vetta. Ma anche il secondo posto va bene per salire diretti in A. Questa la situazione

Pomigliano d’Arco punti 30 (14 partite)

Riozzese Como punti 26 (15 partite)

Ravenna women punti 25 (14 partite)

Tavagnacco femminile punti 23 (12 partite)

Lazio women punti 22 (13 partite)

Cesena femminile punti 21 (15 partite)

Cittadella women punti 20 (14 partite).

Domenica prossima la Riozzese Como osserva una pausa per gli impegni della Coppa Italia e recuperi. Si ritorna in campo il 21 febbraio, a Pontelambro, contro la formazione del Pontedera femminile.