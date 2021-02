Derby da incubo per il Como che perde 4 a 0 a Lecco!!!

Como affossato dal Lecco nel derby, quattro reti che la dicono lunga su quanto si è visto in campo stasera. I lecchesi hanno meritato i tre punti con una prestazione superiore rispetto ai comaschi. I ragazzi di mister Jack Gattuso hanno avuto una grande occasione con Gatto dopo pochi minuti dall’avvio ma il portiere lecchese è stato bravissimo a salvare la propria porta. Sfortunato Crescenzi in occasione dell’autorete ma il Lecco, in avvio di ripresa, è stato micidiale e in 4′ ha portato a tre le reti di vantaggio e alla fine anche Mastroianni ha messo il proprio nome sul tabellino. Serata da dimenticare in fretta per gli azzurri che rimangono primi in classifica assieme al Renate.

90′ ci saranno ancora 3′ di recupero da giocare …..partita che ha poco da dire in questi minuti finali

89′ missile di Ferrari che scheggia il palo alla destra di Pissardo

41′ dentro anche Daniels per Cicconi nel Como

40′ ci avviamo alla fine di questo derby col Como che cerca almeno il gol della bandiera

35′ dentro Arrigoni per Gatto

32′ SONO QUATTRO LE RETI DEL LECCO: Mastroianni tocca sulla linea di porta l’assist di Iocolano e infila per la quarta volta Facchin, le ripartenze dei padroni di casa sono micidiali

29′ cambio nel Lecco dentro Mastroianni per Capogna

27′ ancora Lecco con Foglia che scodella per la testa di Celjak….para Facchin

25′ RISCHIO: gran giocata sulla sinistra di Azzi che va al tiro sul primo palo, Facchin mette in angolo

23′ cross dalla sinistra di Dkidak per Ferrari che non riesce ad agganciare, occasione che sfuma

22′ esce Mangni e entra Masini nel Lecco

21′ ci prova di testa Crescenzi ma colpisce debolmente e la palla s’impenna e finisce tra le braccia di Pissardo

19′ ancora in contropiede il Lecco con Azzi che questa volta serve troppo lungo a sinistra

16′ bel cross dal fondo di Koffi, spazza la difesa

11′ dentro Ferrari e Koffi per Terrani e Gabrielloni

10′ avvio di ripresa micidiale dei padroni di casa che, nel giro di quattro minuti, hanno colpito due volte in modo inesorabile……DAI RAGAZZI NON MOLLIAMO

7′ TERZA RETE DEL LECCO con Capogna che dal limite lascia partire un bolide a rientrare sul palo alla sinistra di Facchin che non ci arriva……gran gol del lecchese

3′ GOL LECCO in contropiede va via velocissimo Mangni e trafigge Facchin in uscita

1′ Azzi al tiro ….alto

si riparte…..FORZA RAGAZZI

SECONDO TEMPO

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si va al riposo con il Lecco in vantaggio di una rete, o meglio grazie alla sfortunata autorete di Crescenzi. Derby vero con tanto agonismo e Como in difficoltà a creare pericoli in avanti, merito anche della difesa dei padroni di casa che coprono tutti gli spazi con aggressività. Una grande occasione in avvio di Gatto e bravissimo Pissardo a salvare la propria porta.

43′ cross in area lecchese e colpo di testa di gatto ma non va

42′ ammonito Cauz per fallo su Cicconi

41′ bella giocata di Terrani sulla sinistra che prova un tirocross che Pissardo riesce ad intercettare

39′ Iocolano ci prova dalla distanza ma la palla finisce in curva

38′ Capogna da lontanissimo cerca di sorprendere Facchin ma la mira è sbagliata e la palla finisce sul fondo

33′ calcio di punizione indiretto in area lecchese, è un corner corto, sul pallone Terrani che la mette direttamente sul fondo dalla parte opposta

32′ il Como cerca di schiacciare il Lecco nella propria metacampo ma i blucelesti coprono bene —FORZA COMOOO

29′ ci prova Cicconi dopo uno scambio con Gatto riesce ad arrivare al tiro…tocco di un difensore e palla sul fondo

23′ azione pericolosa nata da calcio d’angolo per il Lecco, la palla attraversa tutto lo specchio della porta di Facchin e si spegne sul fondo

19′ GOL LECCO…..AUTORETE DI CRESCENZI cross dalla destra di Iocolano e in mezzo all’area tocco con ginocchio destro di Crescenzi che trafigge Facchin….sfortunatissimo il capitano

15′ iniziativa di Terrani sulla sinistra e palla dentro per Gatto ma anticipa tutti Pissardo

11′ Azzi di testa sul cross dalla destra e palla sul fondo, bella l’azione dei lecchesi in velocità

10′ bell’inizio del Como che è andato vicino alla rete con Gatto, replica del Lecco e bravo Facchin a parare

7′ RISCHIO; azione da calcio d’angolo, tocca Foglia e Facchin riesce a salvare

5′ OCCASIONISSIMA COMO: Gatto da dentro l’area fa partire un bolide a giro sulla sinistra ma Pissardo fa il miracolo e mette in angolo

3′ palla in area lariana preda di Facchin….era un cross dalla sinistra

1′ Como subito in avanti…..Dkidak per Gatto….palla in out

Noi ci siamo……FORZA RAGAZZI!!!!! Abbiamo un solo obiettivo…VINCEREEEEEEE!!!!!!

Ecco la formazione dei ragazzi: Facchin, Iovine, Crescenzi, Bertoncini, Dkidak, Bellemo, H’Maidat, Cicconi, Gatto, Terrani, Gabrielloni