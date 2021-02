CLIO circolo lettori ospita Fabio Stassi e il suo nuovo romanzo

Giovedì 11 febbraio un bell’appuntamento tra i libri organizzato CLIO, Circolo dei lettori di Como, nato lo scorso ottobre con il proposito di dar voce e coinvolgere tutti coloro che amano la lettura, senza limiti di età, rivolgendosi anche ai futuri lettori, promuovendo e incentivando la lettura come piacere e ricchezza personale, come apertura dello sguardo sulla varietà del mondo e sulla diversità come valore.

Protagonista, giovedì, sulla pagina facebook di CLIO sarà Fabio Stassi, scrittore romano che nel 2012 ha pubblicato con Sellerio L’ultimo ballo di Charlot, tradotto in diciannove lingue, classificato al secondo posto al Premio Campiello e vincitore di numerosi altri premi.

Il suo nuovo romanzo si intitola Uccido chi voglio edito ancora per Sellerio e racconta una storia nata in un carcere e comincia con un biglietto spedito da Regina Coeli. A scrivere a Vince Corso, che di mestiere cura la gente suggerendo libri da leggere, è un ergastolano di nome Queequeg. Sarà una settimana difficile, nella quale Corso si troverà a un metro dalla follia e nel mezzo di un’indagine, ma da inquisitore a inquisito, come se oltre alla realtà anche l’alfabeto si fosse capovolto ed esistesse per davvero una Porta Magica tra i libri e la vita.

Smarrito per Roma, Vince Corso si addestra a perdersi, non a ritrovarsi. La sua è la testimonianza di un detective involontario che non riesce più a leggere il mondo che lo circonda. Un rapporto sulle ombre, e sul potere minaccioso e salvifico delle parole. Una lunga lettera al padre, dopo tante cartoline.

Giovedì 11 febbraio 2021

Ore 18.30

Incontro con l’autore

Fabio Stassi presenta: Uccido chi voglio.

Con Angelo Fàvaro e Giovanni La Rosa

L’incontro si terrà sulla pagina Facebook di CLIO