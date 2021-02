Grave incidente stradale sulle strade brianzole. Un54enne canturino è morto, l’amico che ra con lui ferito in modo non grave. Il bilancio dello schianto avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Barlassina (Monza Brianza) è davvero tragico. La vettura, per cause da accertare, è finita contro un albero a bordo strada e poi ha finito la corsa nel parcheggio adiacente, urtando una vecchia cabina elettrica.

Foto 2 di 2



La vittima è Angelo Cuccia, canturino di 54 anni come confermano le forze dell’ordine. Forse l’uomo tradito da un malore mentre era alla guida. Ha perso il controllo dell’auto che è finita contro l’albero. Impatto violento: la Honda si è ribaltata per poi contro la cabina. Per lui non c’è stato nulla da fare. L’amico di 50 anni, comasco anche lui, ferito e portato in ospedale a Desio. Non è grave da quanto accertato.

IN SERATA ALTRO GRAVE INCIDENTE AD OLGIATE

E in serata, sulle strade di Olgiate Comasco (via Roma), altro grave schianto: un uomo di 65 anni, mentre stava attraversando la strada da quanto si è appreso, è stato investito da un’auto. In zona, al momento, pioggia forte. E’ stato portato in ospedale al Sant’Anna in condizioni molto serie. Pericolo di vita e codice rosso.

E PRIMA ANCORA SCHIANTO DA PAURA A CERMENATE

In via Maestri Comacini, sulla provinciale, schainto tra un auto ed un furgone (ore 16,40). Molto violento da quanto è stato possibile ricostruire (foto sopra dei Vigili del Fuoco). Bilancio di tre feriti, tutti in osservazione in ospedale. Nessuno in pericolo di vita, ma con diverse ferite. Strada bloccata a lungo per i soccorsi.