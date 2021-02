Era tutto pronto per il debutto. Ci speravano di poter scendere in acqua dopo quasi un anno. Ed invece niente…. Una vera beffa per le Rane Rosa Comonuoto: la gara di questo pomeriggio, alla piscina di Imperia, è stata rinviata a poche ore dall’inizio per un caso di Covid nel gruppo squadra delle liguri.

Le atlete liguri, dunque, in quarantena preventiva, oggi niente partita. Intanto le Rane Rosa, non avvisate dalla formazione di casa, hanno raggiunto lo stesso Imperiara in pullman: per giocatrici e staff tecnico/dirigenziale, si è quindi trattato di un’inutile trasferta. Il prossimo impegno per la squadra di Tete Pozzi il 21 febbraio, sempre in trasferta, a Rapallo.