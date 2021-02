Tutto agevole, lo dicono anche i punteggi finali dei set, anche stasera. Una Tecnoteam Albese (volley donne B1) a punteggio pieno dopo le prime tre gare del campionatoi di volley femminile di B1: bel successo, ma anche convincente, contro le giovani della Mondialclima Orago, superate per 3-0 questa sera al PalaPedretti. Una vittoria che proietta Gabbiadini e compagne in vetta alla graduatoria del mini-girone a punteggio pieno a pari punti (e set vinti) con la Acciaitubi Lecco. E sabato, al PalaTaurus, il primo derby della stagione.

Coach Mucciolo lascia a riposo precauzionale Facco come opposto e manda in campo, fin dal primo minuto, Irene Baldi. La ragazza, arrivata quest’anno dal Lago d’Orta, non si smarrisce e tira fuori una grande prestazione. Il resto lo fanno le compagne, ben orchestrate al palleggio da Cialfi e con Zanotto top-scorer di serata con 14 punti. La banda veneta, che pure non era al meglio della condizione, porta a casa punti con la sua forza, ma anche con tanta intelligenta tattica. Alla fine un netto 3-0 contro le pur volonterose varesine di Carnelli che hanno tenuto bene nel secondo e terzo set. Nel primo subito sotto. Meglio negli altri due. Ne terzo sono stae a ridosso della Tecnoteam per tutta la fase iniziale.

Detto di Zanotto che è tornata su alti livelli, poi da aggiungere le conferme di Gallizioli e Badini, ma anche di una Gabbiadini sempre lucida nei momenti clou del match. Il solito grande libero (Rolando) a recuperare palloni su palloni. E poi spazio – in avvio di terzo set – anche ad una ottima Bocchino: impatto top, tre punti in pochi scambi. Spazio anche per Ghezzi e Mantovani nel finale, ma anche per una subito pronta Castelli: due punti anche stasera per la ragazza di Alzate Brianza.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY – MONDIALCLIMA ORAGO 3-0

(èarziali 25-12; 25-17; 25-17)

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Cialfi 2, Baldi 8, Gabbiadini 6, Zanotto 14, Badini 6, Gallizioli 10, Rolando libero, Bocchino 4, Ghezzi, Mantovani, Castelli 2, Facco ne. Coach Mucciolo, vice Biffi.

MONDIALCLIMA ORAGO: Brandi, Rossi 1, Visconti 7, Nosella 4, Baratella 7, Baldo 1, Provasi Libero, Maiorano 4, Pozzi 2, Gainelli 4, Sartore, Peres ne, Milani ne, Ferrari ne. Coach Carnelli, vice Casoli.

Arbitri; Plantamura (Busto Garolfo) e Maderma (Milano)