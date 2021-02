Una rissa per cause ancora da accertare. Il sabato pomeriggio – il primo in zona gialla e con possibilità di spostamenti – in centro Como (piazza Volta) interrotto dalle grida dei protagonisti e dell’arrivo (foto allegate) di tante auto della polizia per cercare di riportare la calma. Nel violento parapiglia, da quanto accertato finora, un ragazzo di 18 anni è rimasto contuso e poi soccorso dal 118, in posto anche l’ambulanza. Tante persone ad osservare, attoniti, la scena. L’episodio, come detto, nel pieno centro città.

Pochi giorni fa (foto qui sopra) sono state posizionate qui in piazza le telecamere per poter riprendere in tempo reale eventuali problemi o assembramenti di persone. Le immagini potrebbero essere utili per stabilire cosa è accaduto con precisione questo pomeriggio.