Al via oggi, in Fiera a Milano, il progetto di Regione Lombardia, avviato da Areu e coordinato da Guido Bertolaso per testare la possibilità di somministrare circa 300 dosi di vaccinazioni anti covid in un’ora. Oggi e domani 2.500 volontari dell’Azienda regionale dell’emergenza urgenza riceveranno la seconda dose. Una sperimentazione che serve a Bertolaso ed al suo staff per preparare al meglio le successive fasi dei vaccini.

Nel frattempo diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-9). A fronte di 36.092 tamponi effettuati, sono 1.923 i nuovi positivi (5,3%). I guariti/dimessi sono 1.766. Da noi oggi i nuovi contagi 105, netto calo rispetto a ieri quando eravamo oltre quota 300.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 36.092 (di cui 24.823 molecolari e 11.269 antigenici) totale complessivo: 5.852.056

i nuovi casi positivi: 1.923 (di cui 82 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 472.266 (+1.766), di cui 3.226 dimessi e 469.040 guariti

in terapia intensiva: 354 (-5)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.540 (-9)

i decessi, totale complessivo: 27.395 (+50)

I nuovi casi per provincia: