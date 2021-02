Servizio Civile, tutte le opportunità del territorio

Sono moltissime le opportunità offerte dal territorio comasco per coloro che parteciperanno al Bando 2020 per il Servizio Civile, rivolto a giovani con le seguenti caratteristiche:

– età compresa tra 18 anni (compiuta entro la data di scadenza del bando) e 28 anni (cioè non deve aver compiuto 29 anni alla data di presentazione della domanda);

– cittadinanza italiana, comunitaria, extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno;

– assenza di condanne per reati di violenza contro persone o per porto abusivo d’armi;

– non aver già svolto un periodo di Servizio Civile.

L’esperienza durerà 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore (per 1145 ore complessive di attività) e un’indennità mensile di 439,50 €, 20 giorni di permesso retribuito, un percorso di formazione, una certificazione delle competenze professionali e l’attestato di fine servizio. Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 14 del 15 febbraio.

MUSEO DELLA SETA DI COMO

Il Museo della Seta di Como è alla ricerca, tramite l’ente gestore di Servizio Civile Mosaico (www.mosaico.org) di un/a volontario/a, che si occuperà di supportare lo staff del museo nei seguenti ambiti: accoglienza dei visitatori, biglietteria, visite guidate, laboratori didattici, comunicazione e amministrazione.

Per informazioni o richieste, visitare il sito di Associazione Mosaico, oppure contattarla allo 031 6790022 o inviando una mail a info.erba@mosaico.org. Per contattare il Museo scrivere all’indirizzo info@museosetacomo.com.

COMUNE DI COMO

Anche il Comune di Como avrà in dote dieci volontari reclutati dal Servizio civile universale. L’iniziativa consentirà a dieci giovani di fare un’esperienza professionale, scegliendo tra diversi progetti.

Le domande dovranno essere presentate attraverso la piattaforma “Domande on Line” (DOL) al link https://domandaonline.serviziocivile.it. L’accesso alla piattaforma per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero è possibile solo con SPID.

Per maggiori informazioni WWW.SCANCI.IT

COMITATI ARCI DI COMO, LECCO, BERGAMO E MILANO

I comitati Arci di Como, Lecco, Bergamo e Milano cercano 10 operatori volontari per il Servizio Civile Universale, da impiegare nel progetto di servizio civile Cittadinanza attiva: memoria fertile per un futuro di nonviolenza e di Pace.

Sono 10 i posti disponibili, 4 a Como, 2 per ciascuna delle sedi di Bergamo, Milano e Lecco. Per fare domanda occorre avere lo spid. Per info Arci Como contattare il 340 9867778.

Cliccare qui per fare domanda

PIC – PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA

I Piani Integrati della Cultura sono finalizzati ad attuare, sia su scala territoriale che su tematiche prioritarie, interventi integrati di promozione del patrimonio culturale e di attività ed eventi culturali, per favorire processi di valorizzazione dei territori e opportunità che coinvolgano anche ambiente, artigianato, formazione, istruzione, ricerca, turismo e welfare.

Il volontario avrà un abbonamento annuale ASF su tutto il territorio anche extraurbano.

Ci sono 4 posti liberi e la base “amministrativa” sarà nel comune di Tremezzina, ma una gran parte delle attività saranno svolte a Como con il referente per la Camera di Commercio.

Per iscriversi occorre avere lo SPID.

Per info e adesioni: https://domandaonline.serviziocivile.it

MONDOVISIONE (CANTÙ)

Le posizioni disponibili e le opportunità offerte dalla Cooperativa Sociale Mondivisione di Cantù sono dedicate a giovani che vogliono conoscere il contesto del lavoro culturale “sul campo”, principalmente in due progetti: il festival “Parco Tittoni” e “Teatro San Teodoro”.

Per candidarsi è necessario andare sul sito del governo a questo link: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ e selezionare i progetti di Mondovisione.