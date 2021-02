Perché è pericoloso avere la pressione alta?

La pressione arteriosa alta è un segno di cattiva salute. Non appena viene comunicato al medico questo particolare segnale, infatti, questo professionista si adopera con pastiglie e pillole varie per farla ritornare ad una quota più bassa. Tuttavia, di fronte a tanta fretta del medico, molti si chiedono se, tutto sommato, la pressione alta sia davvero pericolosa o se possa far parte delle caratteristiche individuali. Purtroppo, come spiegheremo tra breve in questo articolo, la pressione alta è davvero rischiosa pe la nostra salute. Infatti, essa espone a complicanze e patologie che potrebbero essere evitate se solo si avesse una pressione dai valori nella norma.

Complicanze dovute alla pressione alta

Avere la pressione alta non è affatto una cosa da sottovalutare. Per questo motivo, dovremmo procurarci tutti un misuratore della stessa; in questo modo sapremmo quali sono i valori della nostra pressione e avremmo chiaro in mente quando avvertire il medico di base. Chi vuole acquistare un misuratore della pressione, però, dovrebbe sceglierne uno tra i migliori sfigmomanometri. Così può star certo di fornire dati sensati e autentici.

Che la pressione alta sia pericolosa si deduce bene dalle complicanze di questa condizione. Infatti, essa comporta delle complicanze in vari distretti del nostro corpo. Tra questi, quelli che soffrono maggiormente sono l’apparato oculare, il sistema cardiovascolare, quello nervoso, l’apparato riproduttore e il settore renale.

In realtà, infatti, l’alta pressione arteriosa comporta un restringimento dei vasi sanguigni, compresi quelli degli occhi. Tale condizione genera dei disturbi alla vista, nonché delle infiammazioni e uno scorretto e insufficiente apporto di ossigeno al vitreo e alle altre membrane oculari. Purtroppo, il vitreo è una struttura molto delicata, soggetta a lacerazioni e distaccamenti. Un vitreo definitivamente staccato dalla sua sede comporta la cecità.

Inoltre, lo stesso restringimento dei vasi sanguigni comporta anche una cattiva ossigenazione del cervello, nonché un aumento dello sforzo a cui sono sottoposti i suoi vasi sanguigni. Ciò ha purtroppo una conseguenza nella probabilità di ictus e di sindromi emicraniche pesanti.

Cosa fare quando si ha la pressione alta

Abbiamo ormai compreso che la pressione alta non è un’amica della nostra salute fisica. Ma cosa possiamo fare se scopriamo di avere la pressione alta?

La prima cosa saggia da fare è quella di recarsi da un medico e spiegargli la nostra sintomatologia. Questi sarà in grado di capire che genere di farmaci prescriverci. Di solito, comunque, i farmaci usati per la pressione alta sono beta bloccanti, calcio antagonisti, simpaticolitici, antagonisti dell’angiotensina e ACE inibitori. Al di là dei farmaci comunque, ci sono alcuni comportamenti salutari che si possono adottare:

Fare dell’attività fisica moderata;

Bere molta acqua;

Eliminare gli alcolici;

Evitare di fumare, o almeno ridurre il numero di sigarette;

Contrastare lo stress;

Consumare regolarmente alimenti freschi e sani, come verdure e cereali integrali;

Limitare il consumo del caffè e della liquerizia.

Questi comportamenti possono aiutare nella gestione della pressione alta, ma non sono da intendersi come sostituti della terapia medica.