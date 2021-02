“Tra reale e un po’ virtuale, salta fuori un altro Carnevale”. Questa filastrocca tutta moderna, che riecheggia l’antico cantilenare fanciullesco delle tiritere carnevalesche, sembra condensare egregiamente i sentimenti contrastanti di questo periodo dell’anno. Tra chiusure e prudenti, timide riaperture, soprattutto il desiderio di tornare, con un pizzico di sofferta nostalgia, alla normalità festosa del più bell’appuntamento dell’inverno brianzolo.

Notoriamente, infatti, durante il mese di febbraio, Cantù dischiude il proprio palcoscenico alle sfilate del secolare Carnevale Canturino, famoso per i suoi carri, unanimemente riconosciuti come i più belli e monumentali di tutta la Lombardia. Ma la situazione sanitaria ancora non consente di scendere le scale di casa per accorrere numerosi in piazza, assieparci, stretti l’uno contro l’altro, ad ammirare stupefatti quei giganti prodigiosi, portenti scultorei, intrisi di misteriosa meccanica, in un’alchimia di cartapesta, ilarità e satira politica, con un occhio rivolto anche alle tematiche ambientali, allo sviluppo sostenibile, all’economia e alle grandi scelte che ogni giorno interpellano l’uomo del nostro tempo.

Foto 2 di 2



Ma il Carnevale Canturino, diverso nella forma, identico nei contenuti, vuole pervicacemente riproporsi al grande pubblico anche quest’anno. Non nella consueta veste del suo chiassoso snodarsi danzante per le vie del borgo canturino ma, come ormai, nostro malgrado, abbiamo dovuto abituarci, in modalità “virtuale”. La fruizione delle sfilate proposte avverrà, dunque, attraverso i canali del sodalizio: sito web www.carnevalecanturino.it e gruppo Facebook www.facebook.com/CarnevaleaCantu .

Domenica 7 febbraio, allo scoccare delle ore 14,30, come da rigorosa tradizione immemore, partirà il corteo virtuale, guidato da Truciolo, la maschera simbolo del Carnevale e della Città di Cantù. Ma tutto avverrà in video dove saranno proiettati alcuni momenti della sfilata del 2018. Protagonisti i carri delle diverse contrade che, affabilmente, si sfidarono a simpatico duello di creatività ed originalità. Li accompagnano i gruppi bandistici e folkloristici che, durante le quattro giornate di esibizione, animarono la 92esima edizione. Dalle 16.30 sarà visibile anche una galleria fotografica di migliaia di scatti, montati in un corposo e coinvolgente slide show. Anche i gruppi dei carristi proporranno un proprio saluto video.

Sempre alla stessa ora, ma la domenica successiva, 14 febbraio, andrà in onda la sfilata del 2019 e, gran finale, il 20 febbraio, pomeriggio di “sabato grasso”, ad accompagnare le dirette della 94esima edizione del 2020 (che fu interrotta dall’emergenza sanitaria al termine del secondo corso), l’Associazione Carnevale Canturino sta organizzando una maratona di eventi live, riservati ai bambini, così che possano tornare ad essere le vere star della festa più pazza dell’anno.

“Ci piace immaginare come i piccoli amici del Carnevale Canturino vivranno questa iniziativa – dicono dall’associazione – Al di là delle mille privazioni che soprattutto loro, i nostri bambini, hanno dovuto sopportare durante questi dodici mesi di pandemia, vuole comunque suscitare, con tutti i limiti del virtuale, un concreto sorriso spensierato: in compagnia dei nonni e dei genitori, truccati di tutto punto (anche i grandi, non solo i piccini) con mascherine, costumini, coriandoli e stelle filanti in quantità, riuniti insieme a festeggiare nel salotto di casa, in un pomeriggio di travolgente euforia”.

Il cantiere delle iniziative è ancora aperto e la genialità esplosiva della macchina organizzativa, a breve, darà fuoco alle polveri. E’ quasi conclusa, infatti, la composizione di un menù di carnevale, in collaborazione con alcuni ristoranti di Cantù, con possibilità di asporto e consegna a domicilio.

Ogni pomeriggio della settimana clou, dal 15 al 20 febbraio, sarà pubblicata una poesia a tema, scritta in occasione del Carnevale da importanti poeti nazionali, internazionali ed anche locali.

Il pomeriggio del 20 febbraio, che include la già annunciata proiezione della sfilata dell’anno scorso, edizione numero 94 nell’annuario storico, si dipanerà in una vulcanica e compulsiva raffica di spettacoli di intrattenimento, di uno stupore ineguagliabile, tutti assolutamente imperdibili! E, per non rischiare di lasciarsi sfuggire nemmeno un minuto dello specialissimo Carnevale Canturino, edizione 2021, occorrerà restare sintonizzati sui canali informativi dell’Associazione.

Se resterete in nostra compagnia, il Carnevale Canturino vi offrirà l’opportunità di gioire ancora di un piccolo, ma infinitamente prezioso, coriandolo di felicità!

Poiché, nonostante il volto evanescente del virtuale (quasi una metafora, una maschera del reale), a ben guardare, anche quest’anno, è “saltato fuori” – davvero! – un altro bel Carnevale!