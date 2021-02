Conversescion 05 febbraio – Akiko Izawa e Angela Valsecchi

Ventidue magnifici yukata (abiti tradizionali) disegnati a Como e realizzati a Tokamachi sono in arrivo per iniziativa dell’associazione Miciscirube e ne parliamo a Conversescion con la presidente Akiko Izawa. Quante belle cose si possono fare sul filo tra Italia e Giappone con l’associazione che ha sede in città. Con Angela Valsecchi parliamo di letteratura per l’infanzia partendo dal suo libro “E adesso?” appena uscito per “Battelli a vapore” di Piemme editore. Angela vuole insegnare il senso del tempo attraverso un racconto poetico.

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-050221/