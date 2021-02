Un violento litigio ieri sera – dopo la mezzanotte – in via Pascoli a Villaguardia da quanto conferma la centrale operativa 118 – Areu. Una ragazza di 17 anni, dopo aver litigato con il padre, lo ha ferito ad una mano con un coltello: è stata poi disarmata all’arrivo delle forze dell’ordine: in mano aveva due coltelli

Intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, ambulanza, automedica. Codice verde per l’uomo, non è grave. Resta lo choc. La posizione della giovane sarà ora valutata dal Tribunale dei Minori di Milano al quale è stata fatta la segnalazione da parte dei militari.

Foto 2 di 2