Si delineano i contorni della violenta esplosione che ieri sera ha messo in apprensione migliaia di comaschi che l’hanno sentita nitidamente: si è trattato di un grosso petardo (probabilmente) esoploso da qualcuno nella zona dell’Ippocastano. La conferma arriva dal nostro lettore Gianmatteo Ciraolo, titolare del distributore Agip a poca distanza, che dalle telecamere a circuito chiuso (video allegati) ha potuto vedere un lampo, il momento della deflagrazione. Non c’è l’audio, ma il botto è stato forte.

https://www.youtube.com/watch?v=YoHe-McnF6c

In posto subito pompieri e polizia per verificare l’accaduto. Non si registrano feriti nè danni materiali. L’episodio pochi attimi prima delle 21. E non è il primo. Nelle scorse settimane forse con gli stessi protagonisti – attivamente ricercati dalle forze dell’ordine – altre violente esplosioni sempre in città ed hinterland e sempre in orario serale.