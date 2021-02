Confesercenti Como, nelle persone del presidente Claudio Casartelli e del direttore Angelo Basilico, ha scritto a tutti i Sindaci del Comasco per chiedere loro di valutare l’estensione dell’esenzione dal pagamento della Tosap a tutto il 2021.

“Le continue chiusure a singhiozzo di bar, ristoranti, negozi e mercati stanno mettendo in ginocchio il settore della ristorazione e del commercio: chiediamo ai Sindaci dei 148 Comuni della provincia – si legge nell’appello inviato da Confesercenti – di valutare la concreta opportunità di estendere al 31 Dicembre 2021 l’esenzione dal pagamento della Tassa di occupazione del suolo pubblico (Tosap) per consentire alle imprese di respirare e potersi riorganizzare in vista della sperata riapertura totale delle attività.

Sappiamo che lo sforzo richiesto ai Comuni è non indifferente, ma è necessario se si vuole salvare il tessuto delle micro e piccole imprese del commercio locale. Restiamo a disposizione per delucidazioni e un confronto con le amministrazioni”.