Gli impianti da sci di nuovo riaperti, in sicurezza, dal 15 febbraio. La scuola che riparte tra apprensione e mezzi di trasporto. E poi, in particolare, le tappe della campagna vaccinale della Regione, messa a punto da Bertolaso e dai vertici regionali. Questi gli argomenti principali della puntata odierna con il presidente Fermi in diretta da noi. Una linea diretta incentrata su questi temi di stretta attualità. Sempre tante domande dei lettori e le risposte, chiare e precise, del presidente.

