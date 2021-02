L’immagine più bella è quella che il Como ha postato ieri sera subito dopo la vittoria, netta, sulla Juve Under 23. Un 3-0 perentorio al Sinigaglia. Ma negli spogliatoi la dedica è subito per chi non c’è, bloccato a casa da un brutto infortunio: Lorenzo – Lollo – Peli, grave problema al ginocchio per lui. Ecco la foto negli spogliatoi: tutti i compagni con la sua maglia. Grande sensibilità.

E poi (video sopra da ComoTv) anche un’altra dedica: quella di Guidetti e Ludi, ma anche di alcuni giocatori, per mister Gattuso con la speranza di averlo presto di nuovo tra di loro.