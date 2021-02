Conversescion 04 febbraio – Davide Tosi e Lucia Gravante

Con Viviana Dalla Pria alla conduzione di Conversescion gli argomenti sono vari: il professor Davide Tosi curatore del sito “Predire è meglio che curare” torna ad analizzare per noi i dati del contagio e gli sviluppi a brevissimo termine. Si parla di libri con Lucia Gravante, bravissima attrice nei panni della Sorvegliante del reality Il Collegio. Lucia è stata insegnate per molti anni e ha scritto ne “Il sole nasce per tutti” (ed, Piemme), della sua infanzia non certo felice. Ma credendo alla possibilità di realizzare i suoi sogni è riuscita a dare una svolta ad un destino che sembrava segnato e questo è un bell’incoraggiamento per tanti ragazzi. Appuntamento mensile anche con il giornalista Marco Guggiari per uno sguardo alla città, fatti e persone.

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversesion-040221/