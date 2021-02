Voce del verbo sfogliare…quante pagine di libri negli appuntamenti de Le Sfogliatelle

Oggi abbiamo con noi nel nostro “Spazio al femminile” la presidente dell’associazione culturale “Le Sfogliatelle”, un nome che ci ingolosisce assai. Insieme a Armidina Talisi e Maria Ferro, la nostra ospite Alida Paternostro ci racconta l’origine di questo nome così particolare ed allettante e ci illustra le prossime numerosissime attività di questa associazione che, in tre anni di vita ha già organizzato tanti incontri con scrittrici e scrittori, progetti di lettura e appuntamenti di cultura partecipata, perché, come amano dire le nostre splendide fondatrici de “Le Sfogliatelle”: Il mondo, alla fine, è fatto per finire in un bel libro”. E come non essere d’accordo?

A cura di Paola Minussi per Women in White – Society