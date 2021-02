Tre telecamere installate in queste ore. Piazzate sui pali della piazza Volta, centro Como. Obiettivo controllare in presa diretta eventualke assembramento o problemi di ordine pubblico in una zona dove la movida – quando sarà possibile tornare a ritrovarsi di sera – è sempre molto presente. L’installazione completata oggi. Le telecamere, che avranno una vision e completa dell’intera piazza, permetteranno alla centrale operativa della polizia locale di inviare agenti ed auto in caso di necessità. Lo conferma l’assessore alla polizia locale Elena Negretti:”Abbiamo deciso di utilizzare una somma risparmiata per un ulteriore potenziamento della videosorveglianza. Avere qui tre telecamere collegate sempre con il comando consente di intervenire in modo tempestivo, senza aspettare segnalazioni dei residenti”.

Telecamere che sono state invocate proprio dai residenti della zona nei mesi scorsi tra urla e schiamazzi anche in orari notturni. Le immagini, come detto, arriveranno direttamente alla centrale del comando polizia locale per una visione immediata 24 ore su 24.