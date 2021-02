Rosa Sciocchin’ – Chiara Piscitelli e la magia dei libri

Libri, libri e ancora libri: chi meglio di Chiara Piscitelli è capace di raccontare questo mondo meraviglioso e magico?

Diciottesima puntata di Rosa Sciocchin’, il programma di e con Alessia Roversi e Dalila Lattanzi che, per quest’anno, cambia orario. Abbandonando la fascia serale, la trasmissione radiofonica tutta al femminile di CiaoComo si sposta al pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.30, per accompagnare gli ascoltatori in un viaggio semiserio alla scoperta di donne eccellenti che, grazie alla loro creatività e al loro ingegno, impreziosicono il territorio comasco e oltre.

In questa diciottesima puntata, Alessia e Dalila ospitano Chiara Piscitelli, direttrice della Libreria Ubik-Como, Partendo dal suo amore per i libri, Chiara racconta questi mesi di emergenza sanitaria vissuti in libreria, del suo rapporto con colleghi e clienti, con alcuni preziosi consigli di lettura e molto altro. La libreria Ubik si trova in Piazza San Fedele a Como ed è aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19.45 e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19.45. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 031273554 o scrivere una mail all’indirizzo como@ubiklibri.it.

Bellissima, variegata e magica è anche la playlist di questa puntata: Chiara ha richiesto Society di Eddie Vedder e Ho Imparato a Sognare dei Negrita, Dalila ha scelto Let me reintroduce myself di Gwen Stefani e Wuthering Heights di Kate Bush, mentre Alessia ha optato per Sympathy for the Devil dei Rolling Stones e Volente o Nolente di Ligabue feat. Elisa.