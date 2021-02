Tre novità nella pausa di campionato per permettere alcuni dei recuperi in serie B femminile di calcio. La Riozzese Como si rinforza con gli arrivi di Greta Di Luzio e Jenny Piro. Ma anche di Beatrice Abati qualche giorno fa.

Classe 1999, Greta gioca come attaccante e nel corso della prima parte di stagione ha raccolto 10 presenze con il San Marino, in Serie A. Viene dalla massima serie anche Jenny Piro, eclettica calciatrice classe 1983 che può agire a centrocampo e in attacco, reduce da una lunga militanza al Bari con cui ha vinto il campionato di Serie B nella stagione 2016/17. Le due giocatrici sono già aggregate al gruppo della prima squadra e quindi a disposizione di mister Wergifker.

Stessa cosa per Beatrice Abati, nuova giocatrice del Como Women. Sta già allenan dfosi con le compagne da giorni. Nata a Castellanza il 6 febbraio 1997, Beatrice muove i primi passi nella sua città natale per passare, nella stagione 2012-2013, all’Inter, inizialmente nella formazione Primavera e l’anno successivo in prima squadra, facendo anche il suo debutto in Serie A. A dicembre il passaggio al Napoli, sempre nel massimo campionato. Durante la sua carriera, la centrocampista lombarda ha raccolto anche 14 presenze tra Nazionale Under 17 (con cui ha conquistato un bronzo agli Europei del 2014 e un bronzo ai Mondiali) e Under 19.

Domenica il calcio femminile riparte con la seconda giornata di ritorno. Como a Roma, sponda giallorossa, formazione che è ultima in classifica a pari punti con il Perugia. Questa la classifica aggiornata dopo alcuni dei recuperi (alcune squadre ancora non li hanno completati). La gara di domenica tra Roma e Riozzese Como la potete seguire in diretta radio e Facebook su CiaoComo dalle ore 14,30.