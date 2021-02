E’ successo anche nelle scorse settimane in zona Lipomo ed hinterland. E poi in città. Un fortissimo boato accompagnato da un fumo chiaro. Segnale di una violenta esplosione: un grosso petardo o una bomba carta. Lo confermano anche i pompieri di Como che, assieme alla polizia, sono arrivati questa sera in posto. La zona del “botto” tra via Palestro, parcheggio Ippocastano e via Sirtori. L’ si sono incentrate le attenzioni dei vigili del fuoco e degli agenti della Questura. Ma non è stato trovato nulla. Segno che chi ha fatto esplodere il petardo si è subito dileguato. Non si registrano danni a strutture o mezzi. I pompieri e i poliziotti sono subito tornati alla loro normale attività.

