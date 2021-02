Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) anche se aumentano i ricoveri in ospedale (10 in più oggi). A fronte di 38.651 tamponi effettuati, sono 1.738 i nuovi positivi (4,4%). I guariti/dimessi sono 906 in Regione. Da noi 97 nuovi positivi al Covid oggi. 42 i decessi in Lombardia.

Foto 2 di 2



I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 38.651 (di cui 28.390 molecolari e 10.261 antigenici) totale complessivo: 5.743.914.

i nuovi casi positivi: 1.738 (di cui 80 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 467.193 (+906), di cui 3.164 dimessi e 464.029 guariti

in terapia intensiva: 359 (-2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.554 (+10)

i decessi, totale complessivo: 27.259 (+46)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 395 di cui 157 a Milano città;

Bergamo: 81;

Brescia: 429;

Como: 97;

Cremona: 61;

Lecco: 64;

Lodi: 49;

Mantova: 110;

Monza e Brianza: 121;

Pavia: 125;

Sondrio: 34;

Varese: 118.

Tiene banco, nel frattempo, la dichiarazione del Commissario scelto da Regione Lombardia per fronteggiare questo piano-vaccini: ecco le parole di Guido Bertolaso (video sopra).