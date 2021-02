El Merendero, puntata quindici – carta, sasso e peperoni

Puntata numero quindici di El Merendero, il contenitore del venerdì in onda dalle 16.30 alle 17.30 su CiaoComo Radio. Alla conduzione sempre Alessia e Roberta, quest’anno supportate, in modalità “occasionale” da William, a ricomporre la favolosa squadra di “Bellalbar” e “Privé, la sponda calda del lago di Como”.

Tante le novità proposte dal magnifico trio, tra rubriche sfiziose, nuovi jingle e tanti meravigliosi personaggi. In questa puntata, la numero quindici, si parla della carta igienica più costosa al mondo, fatta di oro zecchino. Si tratta di un rotolo di carta igienica fabbricato con una lamina aurea a 22 carati, di cui finora ne esiste un unico esemplare. È in vendita a circa 1 milione e 300.000 dollari australiani sul sito del suo ideatore, il simpatico Toilet Paper Man, che lo consegnerà personalmente a casa insieme a una bottiglia di champagne. Naturalmente le possibilità che si tratti di uno scherzo sono molto alte, ma l’unico modo per scoprirlo con certezza è provare a effettuare l’acquisto. Uno dei pochi proprietari venutone in possesso si è lamentato con la casa produttrice poiché questa carta igienica non assolverebbe in maniera ottimale alle sue funzioni. Infatti non pulirebbe bene, risultando molto inferiore come qualità di utilizzo. Il risultato finale in paragone ad una qualsiasi e comunissima carta igienica lascia molto a desiderare. Oltretutto rilascerebbe strane sensazioni a livello di contatto, in particolare riguardo alla temperatura avvertita dall’utilizzatore, causandogli brividi oltre che spiacevoli sensazioni, e addirittura delle piccole ma fastidiose scariche elettrostatiche. L’uomo che l’ha acquistata ha sostenuto che la suddetta carta igienica gli abbia procurato dei micro tagli, rintracciabili solo con un microscopio elettronico di ultima generazione e l’origine dei tagli sarebbe dovuto proprio allo sfregamento.

La deliziosa ricetta della settimana, invece, è quella dei fiori di peperoni con uova, un’idea davvero simpatica e colorata per servire le uova all’occhio di bue. Le uova vengono infatti cotte all’interno di peperoni (rossi, gialli e verdi), che vengono tagliati a rondelle, assumendo così la forma di coloratissimi fiori. Questa ricetta, un’idea originale per un brunch domenicale o per un pranzo veloce, può essere realizzata sia con uova normali, sia con piccole uova di quaglia.

L’appuntamento, dunque, è fissato per il venerdì, alle 0re 16.30, sempre su CiaoComo Radio. Per proporre argomenti o interagire con la diretta, scrivere sulla pagina Facebook di El Merendero o scrivere un messaggio o un vocale, anticipato dalla frase: “Per El Merendero”, al numero di Whatsapp della diretta 3484415730.