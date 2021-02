Credere in se stessi e lottare per i propri sogni, il messaggio ai ragazzi nel libro di Lucia Gravante, la sorvegliante de Il Collegio

Lucia Gravante ha un account Instagram che conta più di 270mila followers eppure il suo nome è meno conosciuto del ruolo per cui è popolare, Lucia è la sorvegliante de Il Collegio, il reality di Raidue. Nonostante il personagio esigesse una certa severità, lei è riuscita a farsi amare per la sicurezza e la determinazione che sa infondere negli altri.Ma non sempre è stata così. L’abiamo incontrata a Ciaocomo radio e, con parole sincere e senza filtri, ci ha raccontato gli anni in cui era una ragazzina insicura, timida e frenata dal senso d’inadeguatezza. Anni ripercorsi ne “Il sole nasce per tutti” il libro che Lucia Gravante ha scritto per dire ai lettori che anche quando la vita riserva soltanto pensieri oscuri, non bisogna mai perdersi d’animo.

É POSSIBILE RIBALTARE UN DESTINO CHE SEMBRA SEGNATO? IL PROBLEMA NON È RIUSCIRE A FARLO, MA RIUSCIRE A CREDERCI! È QUESTO IL MESSAGGIO DEL PRIMO LIBRO DELLA SORVEGLIANTE DEL DOCUREALITY “IL COLLEGIO”

Lucia ha imparato a lottare per trovare il suo posto nel mondo e ha capito che ognuno di noi può superare i condizionamenti e la paura di non farcela. Spesso la salvezza arriva da una mano tesa al momento giusto, da una frase che spalanca prospettive inaspettate, da una lettura in grado di mostrare che un’altra storia è possibile. Questo libro è la mano tesa di Lucia, un viaggio nella sua storia e nelle sue emozioni, ma anche tra le parole di donne e uomini del mondo della poesia, dell’arte, del cinema che l’hanno aiutata a scoprire fiducia, coraggio, resilienza. Perché anche dopo la notte più nera, il sole sorge per tutti.

LUCIA GRAVANTE è nata a Ivrea il 16 maggio del 1967, laureata all’ISEF e insegnante, ha coltivato la sua passione per la recitazione fino a diventare attrice professionista e volto noto del cinema e della tv. Interpreta uno dei personaggi principali del famoso docureality ambientato in un collegio.