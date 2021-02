Conversescion 03 febbraio – Gigliola Foglia e Stefania Pedrazzani

Oggi Conversescion si affacia sul lago di Como con Gigliola Foglia da Griante e Stefania Pedrazzani da Schignano e Plesio. Gigliola ci presena il suo nuovo libro “La scarpetta di vetro”, una storia la cui ambientazione è tutta nel mondo della danza. I personaggi sono inventati, ma molti fatti e luoghi riconducono a Como e al lago. Il libro è in vendita su Amazon. Con Stefania Pedrazzani parliamo del Carnevale di Schignano che sarebeb stato imminente, ma la pandemia non permetterà le sfilate. Altra sorte invece per le Scatole della Gioia, partita per le festività natalizie continua in una grande ondata di solidarietà.

