Ambizioni e voglia di ripartire. Dopo una lunga preparazione – in seguito all’interruzione dello scorso campionato dove erano in testa dopo cinque giornate – le Rane Rosa della Comonuoto si rituffano in piscina. Voglia di fare bene con un organico rafforzato da Nina Fusco e tante conferme. Ne hanno parlato da noi sia Arianna Pellegatta che il capitano Maria Romanò. Pronte a lanciare la sfida ed a puntare a quello che è statro l’obiettivo delle ultime stagioni: il passaggio nella massima serie di pallanuoto femminile.

https://www.youtube.com/watch?v=KZEX7YG-wk0&t=76s

Poche settimane fa ha fatto da “apripista” il loro coach Tete Pozzi. Simpatico come al solito, non ha risparmiato battutre e non si è nascostyo. Le ambizioni ci sono e sono più che mai fissate nella bacheca delle ragazze lariane. Domenica pomeriggio, nel frattempo, il debutto ad Imperia.