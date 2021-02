Civiche Benemerenze Canturine, martedì la consegna in diretta streaming

In occasione della festività di Santa Apollonia, martedì 9 febbraio, alle ore 15, presso il Teatro Comunale San Teodoro in via Eugenio Corbetta 7 a Cantù, si terrà la cerimonia di consegna delle Civiche Benemerenze. La manifestazione sarà organizzata con modalità conformi alle direttive impartite dal Ministero dell’Interno (da ultimo il D.P.C.M. 15/01/21) con specifico riguardo ai criteri del distanziamento sociale ed al divieto di assembramento. Per tali motivazioni purtroppo non sarà possibile partecipare in presenza, ma la stessa sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook del Comune di Cantù e sulla pagina facebook di Ciao Como.

Qui di seguito, il programma integrale della cerimonia:

Ore 15.00

Introduzione musicale a cura del Maestro di violino Giorgio Molteni della

Nuova Scuola di Musica di Cantù e saluto del sindaco Alice Galbiati

Ore 15.15

– Conferimento della cittadinanza benemerita a:

• ANC, Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Cantù

• Associazione Culturale “Il Famoso Coro”

• Operatori dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù – ASST LARIANA

– Intermezzo musicale a cura del Maestro di violino Giorgio Molteni della Nuova Scuola di Musica di Cantù

– Conferimento della Cittadinanza Onoraria a:

• Antonello Riva

– Encomio solenne alla memoria dei morti sul lavoro a causa del Covid-19, rappresentati simbolicamente dal:

• Dottor Fernando Marcantonio

– Menzione speciale alla memoria di:

• Carlo Ricci, già Presidente del circolo fotografico La Pesa e sua colonna portante

– saluto musicale a chiusura della cerimonia a cura del Maestro di violino Giorgio Molteni della Nuova Scuola di Musica di Cantù.

Durante la cerimonia interverranno: l’attrice Beatrice Marzorati, che darà lettura delle biografie, il Presidente dell’ Associazione Benemeriti Ingegner Pierluigi Marzorati, che leggerà le motivazioni legate alle assegnazioni delle benemerenze, il Sindaco Alice Galbiati e gli Assessori del Comune di Cantù, per la consegna dei riconoscimenti.