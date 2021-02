CFP di Como, al via i corsi di formazione per giovani e adulti

È in partenza l’offerta formativa del C.F.P. di Como per giovani over 18 e adulti: i corsi, programmati nel settore ristorativo-alberghiero, permettono di acquisire le competenze necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro o per approfondire i propri interessi.

I corsi Scuola di Cucina e Tecniche di Pasticceria, avranno ciascuno la durata di 100 ore, di cui 80 ore saranno lezioni di pratica tenute da professionisti del settore e svolte nei laboratori del Centro. Dotati di tutte le attrezzature necessarie, i laboratori dispongono di postazioni individuali, per garantire ai partecipanti di lavorare in sicurezza e apprendere tecniche e lavorazioni in modo individualizzato. Ai percorsi, che offrono una formazione di base e non richiedono precedenti esperienze specifiche, potranno accedere tutte le persone con più di 18 anni, interessate al mondo della ristorazione o della pasticceria. Le persone disoccupate con più di 29 anni possono accedere gratuitamente ai percorsi attraverso Dote Unica Lavoro. A conclusione dei percorsi si terrà una prova finale, il cui superamento permetterà di ottenere la certificazione regionale delle competenze. I partecipanti riceveranno anche l’attestazione obbligatoria prevista per il personale alimentarista e la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del settore.

Il C.F.P. opera sul territorio comasco dal 1972 e nel settore ristorativo-alberghiero ha attivato una estesa rete di collaborazione con le aziende e le associazioni di categoria di riferimento. Con l’Associazione Cuochi ha attivo un protocollo di collaborazione, grazie al quale promuove interventi didattici per i suoi allievi, iniziative di aggiornamento e progetti di valorizzazione del territorio. Nel contesto attuale di estrema difficoltà per il settore della ristorazione, investire nella formazione può rappresentare un’opportunità importante per non perdere la motivazione e prepararsi al riavvio delle attività in modo efficace.

Per approfondimenti sui contenuti dell’offerta formativa è possibile consultare il sito del C.F.P. (www.cfpcomo.com) nella pagine dedicate ai Corsi Tecniche di Pasticceria e Scuola di Cucina.

Per iscrizioni e contatti: 031/571055 int. 256; info@cfpcomo.com