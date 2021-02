Avvitatori Makita di Ferramenta Giusti: utensili ad uso professionale

Se anche tu ami il fai da te, probabilmente già conosci il marchio Makita, una vera e propria garanzia in questo ambito, in particolare per l’ottimo rapporto qualità prezzo. Ci sono davvero moltissimi modelli di avvitatori Makita che si differenzia l’uno dall’altro seppur mantenendo diverse caratteristiche in comune come, per esempio, l’uso di materiali resistenti e maneggevolezza che portano una grande affidabilità. È evidente che rispetto agli altri prodotti presenti sul mercato, un avvitatore Makita ti assicura delle performance migliori.

Gli avvitatori Makita: quale scegliere

Makita produce avvitatori con diversi voltaggi: 12V, 14,4V e 18V perciò ti mette a disposizione un’intera gamma per rispondere alle tue esigenze. Se hai bisogno di uno strumento canonico che funzioni sia da avvitatore che da trapano, un avvitatore Makita 18V è quello che ti serve a casa come al lavoro. Tra gli avvitatori Makita su www.ferramentagiusti.com il modello DHP453RF3J, al pari degli altri, viene venduto compreso di batteria al litio e valigetta per portare con te tutte le punte in dotazione per i tuoi lavori di casa e non solo. La doppia batteria al litio, di cui quindi una di riserva sono tra i punti di forza maggiori da tenere in considerazione.

Il design di questi trapani avvitatori è curato nel dettaglio e distinguibile grazie al color pavone, senza però dimenticare la compattezza. La parte della referenza è al tempo stesso solida e leggera per permetterti di lavorare per un tempo prolungato senza fatica.

Un avvitatore con voltaggio 14,4 V è quello che ti serve se hai esigenze meno professionali e anche un budget più ridotto a disposizione. Se sei alla ricerca di un buon compromesso tra prezzo e qualità, un avvitatore 12V risponde alle tue esigenze poiché può comunque essere utilizzato perforare diversi materiali con livello di resistenza diverso.

Il modello TW161DZJ ha un prezzo molto contenuto, intorno ai 150 euro, senza però venire meno alla qualità garantita dal marchio. Per esempio, sono sempre presenti led per l’illuminazione per lavorare con la precisione anche in condizioni di scarsa visibilità. Regola la velocità su due livelli. Quando sei alla ricerca di un avvitatore, non scendere mai sotto a questo voltaggio perché ti ritroveresti con un prodotto incapace di garantire i risultati sperati.

Il kit completo: che cosa include

Se hai bisogno di uno strumento che ti permetta di eseguire tutti i lavori di casa a livello professionale, allora vale la pena orientarsi verso il kit completo Makita. Oltra all’avvitatore, il kit comprende tanti altri strumenti che ti permettono di svolgere ogni genere di operazione. Infatti, presenta un tassellatore, una smerigliatrice angolare, un trapano a percussione, un mandrino, una sega circolare, un utensile multifunzione. Inoltre, sono inclusi anche altri accessori come le batterie, caricabatteria e il carrello per trasportare l’attrezzatura ovunque ti serva. In poche parole, si tratta di uno strumento ottimo anche a livello professionale.