Ovosodo gruppo Zucchetti apre un ufficio a ComoNExT

“La community di #ComoNExT di Lomazzo è in continua crescita e anche in questo anno così particolare ha registrato l’ingresso di nuove importanti aziende che vanno ad arricchire il bacino di competenze presenti nell’innovation hub e disponibili per sviluppare progetti condivisi di innovazione per le imprese.

Tra i nuovi insediamenti nell’ex cotonificio Somaini c’è Ovosodo, digital agency del Gruppo Zucchetti, attiva dal 2003 a Como, che arriva a ComoNExT portando un prezioso bagaglio di competenze trasversali nell’ambito digital, UX, UI e system integration e un metodo di lavoro innovativo ed efficace. Un bell’arricchimento per la Community di ComoNExT. Benvenuti!”

Per Ovosodo il processo di crescita iniziato nel 2019 con la cessione delle quote di maggioranza a Zucchetti, azienda leader nel settore software con oltre 1 miliardo di fatturato, continua con l’insediamento in ComoNExT, Digital Innovation Hub l’incubatore di startup certificato MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico).

L’apertura del nuovo ufficio Ovosodo in un contesto così stimolante, dove trovano spazio sia imprese mature, con prodotti, servizi e mercati consolidati, sia startup innovative, ha l’obiettivo di creare sinergie con le aziende più interessanti del territorio, fare rete con il polo stesso, ed essere contaminati dalle migliori menti che lo frequentano.