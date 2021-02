Non solo il blitz della polizia (vedi precedente lancio, qui sotto articolo) ad Appiano Gentile in un ristorante in piena zona arancione

Altra operazione dei carabinieri della stazione di Como lo scorso fine settimana. Sono intervenuti in una abitazione di Lipomo dove i vicini hanno segnalato rumori sospetti; da primi accertamenti si ècapito che era una festa (senza autorizzazione alcuna) e così , con ausilio di una macchina della polizia di stato, i militari sono intervenuti nell’abitazione. Li sono stati sorpresi una decina di ragazzi intenti a festeggiare in assoluta violazione di tutte le normative anti Covid: tra assembramenti, mascherine mancanti, e mancanza di igienizzanti sono state elevate più di trenta sanzioni. Inoltre, considerato il baccano, sono stati denunciati per disturbo della quiete pubblica.