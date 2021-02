Giornata con diversi incendi nel comasco. L’ultimi in serata a Lanzo (Alta Valle Intelvi) dove ha preso fuoco, per cause da accertare con precisione, un locale-lavanderia in via Provinciale. I pompieri di San Fedele, con due mezzi, hanno cercato di contenere i danni evitando che il rogo – in serata – si propagasse al resto dell’abitazione. Non ci sono stati intossicati, ma grande spavento.

In precedenza (vedi foto qui sopra), interventi anche a Cavallasca (via Olcellera) per un principio d’incendio al tetto di una casa per il surriscaldamenyto della canna fumaria ed anche a Mariano: qui si è sviluppato un incendio in un capannone in disuso in via Mara. Tre persone soccorse per avere rerspirato i fumi del rogo: i titolari ed un operaio. Non sono gravi

Foto 4 di 4







In mattinata (foto qui soprta) anche un incendio in un cascinale in disuso a Fino Mornasco in via laghetto. Due squadre del distaccamento di Cantù in azione.